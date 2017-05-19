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Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа орденом

20.05.2017 20:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд наградил президента США Дональда Трампа орденом. Об этом сообщает агентство Reuters.


Фото: Reuters

По информации агентства, Трамп был награжден орденом имени основателя правящей династии Саудовской Аравии — короля Абдель-Азиза. По данным Associated Press, Трамп удостоился ордена за «стремление к укреплению безопасности и стабильности в регионе и во всем мире». Ранее такой же награды удостоились президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и бывший президент США Барак Обама.

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом. Поездка Трампа направлена на «создание более прочных партнерских отношений для борьбы с терроризмом в регионе», а также «преодоление охвативших администрацию Трампа противоречий». Трамп проведет в Саудовской Аравии два дня, в течение которых встретится с королем страны и членами королевской семьи.

Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в страну на лайнере Военно-воздушного флота США. По информации агентства Associated Press, Мелания Трамп была одета в соответствии со строгим дресс-кодом, однако не стала надевать головной платок. Агентство отмечает, что женщины-иностранки имеют право не покрывать голову, находясь в Саудовской Аравии. Ранее в этом году премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель также не стали надевать головные платки во время визита в страну.

 
 
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Ранее такой же награды удостоились президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и бывший президент США Барак Обама.

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