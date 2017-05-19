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Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа орденом
20.05.2017 20:59 — Новости Мира | Tut.by
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд наградил президента США Дональда Трампа орденом. Об этом сообщает агентство
По информации агентства, Трамп был награжден орденом имени основателя правящей династии Саудовской Аравии — короля Абдель-Азиза. По данным
Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом. Поездка Трампа направлена на «создание более прочных партнерских отношений для борьбы с терроризмом в регионе», а также «преодоление охвативших администрацию Трампа противоречий». Трамп проведет в Саудовской Аравии два дня, в течение которых встретится с королем страны и членами королевской семьи.
Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в страну на лайнере Военно-воздушного флота США. По информации агентства Associated Press, Мелания Трамп была одета в соответствии со строгим дресс-кодом, однако не стала
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Ранее такой же награды удостоились президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и бывший президент США Барак Обама.
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