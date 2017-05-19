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В Далласе водитель не справился с управлением и въехал в антикварную лавку
20.05.2017 21:30 — Новости Мира | БелТА
Фото Twitter
В Далласе, штат Техас (США), водитель не справился с управлением и протаранил витрину антикварной лавки, сообщают очевидцы. ДТП произошло на пересечении дорог East Mockingbird и Abrams.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, водителю также не потребовалась помощь.
На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители устанавливают подробности случившегося. Официальная версия - дорожно-транспортное происшествие.
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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, водителю также не потребовалась помощь.
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