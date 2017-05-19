В Далласе водитель не справился с управлением и въехал в антикварную лавку

Фото Twitter

В Далласе, штат Техас (США), пожилая женщина не справилась с управлением и протаранила витрину антикварной лавки, сообщают очевидцы. ДТП произошло на пересечении дорог East Mockingbird и Abrams.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, водителю также не потребовалась помощь, равно как и находившемуся в салоне ребенку.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители устанавливают подробности случившегося. Официальная версия - дорожно-транспортное происшествие.