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В Далласе водитель не справился с управлением и въехал в антикварную лавку

20.05.2017 21:30 — Новости Мира | БелТА  
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В Далласе водитель не справился с управлением и въехал в антикварную лавку
Фото Twitter

В Далласе, штат Техас (США), пожилая женщина не справилась с управлением и протаранила витрину антикварной лавки, сообщают очевидцы. ДТП произошло на пересечении дорог East Mockingbird и Abrams.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, водителю также не потребовалась помощь, равно как и находившемуся в салоне ребенку.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители устанавливают подробности случившегося. Официальная версия - дорожно-транспортное происшествие.

 
 
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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, водителю также не потребовалась помощь.

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