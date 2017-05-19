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Регулирующие органы США начали расследование в отношении корейских автопроизводителей

20.05.2017 22:32 — Новости Мира | БелТА  
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Регулирующие органы США начали расследование в отношении корейских автопроизводителей

Национальная администрация безопасности дорожного движения США официально объявила о начале расследования в отношении южнокорейской компании Hyundai Motor и ее дочернего подразделения Kia, передают информагентства. Под угрозой отзыва находится почти 1,7 млн автомобилей, реализованных в США.

В качестве оснований отзыва называют дефект двигателя. В 2015 году Hyundai уже отзывал 470 000 седанов Sonata с похожими проблемами. Однако возможно дефектными остается гораздо больше автомобилей, оснащенных двигателями Theta II. В частности, Kia и вовсе не отзывала свои машины, хотя они оснащены аналогичными моторами.

31 марта Hyundai расширила перечень "отзывных" машин в США на 572 000 автомобилей Sonata и Santa Fe Sport с двигателями "Theta II", ссылаясь на ту же проблему, связанную с производственными проблемами, сообщает NHTSA. В тот же день Kia также указала 618 160 автомобилей Optima, Sorento и Sportage, которые используют тот же двигатель.

Учитывая, что все это было сделано несвоевременно, в отношении производителя начато расследование. Компании также грозит крупный штраф.

 
 
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В 2015 году Hyundai уже отзывал 470 000 седанов Sonata с похожими проблемами. Однако возможно дефектными остается гораздо больше автомобилей, оснащенных двигателями Theta II.

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