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Двое британцев пострадали в Эстонии во время учений

20.05.2017 23:10 — Новости Мира | БелТА  
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Двое британцев пострадали в Эстонии во время учений

Информагентства сообщают, что бронетранспортер с британскими военнослужащими вылетел с дороги во время маневров. В результате аварии травмы получили водитель боевой машины и один солдат.

Инцидент произошел в волости Сонда районе деревни Соонурме.

Напомним, в Эстонии проходят трехнедельные учения "Весенний шторм", в которых участвуют около 9 тыс. военнослужащих из НАТО и Эстонии. В них также задействована техника и авиация. Предполагается, что маневры завершатся 26 мая.

 
 
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В результате аварии травмы получили водитель боевой машины и один солдат.

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