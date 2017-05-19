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Двое британцев пострадали в Эстонии во время учений
20.05.2017 23:10 — Новости Мира | БелТА
Информагентства сообщают, что бронетранспортер с британскими военнослужащими вылетел с дороги во время маневров. В результате аварии травмы получили водитель боевой машины и один солдат.
Инцидент произошел в волости Сонда районе деревни Соонурме.
Напомним, в Эстонии проходят трехнедельные учения "Весенний шторм", в которых участвуют около 9 тыс. военнослужащих из НАТО и Эстонии. В них также задействована техника и авиация. Предполагается, что маневры завершатся 26 мая.
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В результате аварии травмы получили водитель боевой машины и один солдат.
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