Двое британцев пострадали в Эстонии во время учений

Информагентства сообщают, что бронетранспортер с британскими военнослужащими вылетел с дороги во время маневров. В результате аварии травмы получили водитель боевой машины и один солдат.

Инцидент произошел в волости Сонда районе деревни Соонурме.

Напомним, в Эстонии проходят трехнедельные учения "Весенний шторм", в которых участвуют около 9 тыс. военнослужащих из НАТО и Эстонии. В них также задействована техника и авиация. Предполагается, что маневры завершатся 26 мая.