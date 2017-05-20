Шесть полицейских погибли в результате терактов в Пакистане

По меньшей мере шесть стражей правопорядка погибли в результате двух терактов, совершенных в Кохате (провинция Хайбер-Пахтунхва) и Карачи (провинция Синд) в Пакистане.

В Кохате неизвестные открыли огонь по служебному фургону и убили пятерых полицейских, включая офицера штаба. После этого нападавшие скрылись.

Подробности нападения в Карачи не раскрываются.