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Шесть полицейских погибли в результате терактов в Пакистане

20.05.2017 23:32 — Новости Мира | БелТА  
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Шесть полицейских погибли в результате терактов в Пакистане

По меньшей мере шесть стражей правопорядка погибли в результате двух терактов, совершенных в Кохате (провинция Хайбер-Пахтунхва) и Карачи (провинция Синд) в Пакистане.

В Кохате неизвестные открыли огонь по служебному фургону и убили пятерых полицейских, включая офицера штаба. После этого нападавшие скрылись.

Подробности нападения в Карачи не раскрываются.

 
 
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В Кохате неизвестные открыли огонь по служебному фургону и убили пятерых полицейских, включая офицера штаба. После этого нападавшие скрылись.

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