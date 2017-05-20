Вашингтон и Эр-Рияд заключили крупнейшую сделку по поставкам оружия

США заключили крупнейшую единовременную оружейную сделку в своей истории — объем соглашения о поставках вооружений Саудовской Аравии составил почти 110 миллиардов долларов.



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США и Саудовская Аравия заключили в ходе визита в Эр-Рияд американского президента Дональда Трампа соглашение по продаже оружия на 109,7 миллиарда долларов. Как написал в субботу, 20 мая, в микроблоге Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, это крупнейшая единовременная сделка по поставке вооружения за всю историю США.

В течение же 10 лет саудовцы закупят у США вооружений на сумму примерно 350 миллиардов долларов. Спайсер указал, что Саудовская Аравия сделает еще коммерческие инвестиции на 250 млрд долларов, в результате в США будут созданы сотни тысяч рабочих мест.

Еще до прибытия Трампа в Эр-Рияд газета The Washington Post писала, что речь в контракте идет, помимо прочего, о продаже кораблей береговой охраны, систем противоракетной обороны THAAD, бронированных автомобилей, ракет, боеголовок и боеприпасов.

По словам представителя Белого дома, заключенное соглашение о поставках оборонных вооружений и услуг будет в долгосрочной перспективе способствовать безопасности Саудовской Аравии и всего региона перед лицом угроз из Ирана.