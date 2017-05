Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время официальной церемонии по случаю визита Трампа в Эр-Рияд станцевали традиционный танец арда с мечами. Телеканал Al Arabiya опубликовал видео, снятое в королевском культурном центре 20 мая.

VIDEO: #Trump takes part in traditional ardha dance in Saudi Arabia.

