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В штате Индиана объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения

21.05.2017 01:03 — Новости Мира | БелТА  
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В штате Индиана объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения

Власти южного округа штата Индиана объявили в пятницу чрезвычайное положение из-за внезапного наводнения, передают информагентства. Некоторые здания и сооружения частично ушли под воду, а большинство из них оказались в той или иной степени подтоплены.

Сильнее всего пострадал город Салем. Большинство жителей успели покинуть свои дома, захватив только самые необходимые вещи, и ушли на возвышенность. В ходе эвакуации никто не пострадал. К воскресенью уровень воды может подняться еще на 10 сантиметров.

Follow the Blue River at Salem here! https://t.co/gi42bZFFY7 #lmkwx #inwx pic.twitter.com/UVTsuO6TUH

Въезд в город частично ограничен. Полиция призывает не покидать безопасные убежища без крайней необходимости.

 
 
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Сильнее всего пострадал город Салем. Большинство жителей успели покинуть свои дома, захватив только самые необходимые вещи, и ушли на возвышенность. В ходе...

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