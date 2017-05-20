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В штате Индиана объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения
21.05.2017 01:03 — Новости Мира | БелТА
Власти южного округа штата Индиана объявили в пятницу чрезвычайное положение из-за внезапного наводнения, передают информагентства. Некоторые здания и сооружения частично ушли под воду, а большинство из них оказались в той или иной степени подтоплены.
Сильнее всего пострадал город Салем. Большинство жителей успели покинуть свои дома, захватив только самые необходимые вещи, и ушли на возвышенность. В ходе эвакуации никто не пострадал. К воскресенью уровень воды может подняться еще на 10 сантиметров.
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Въезд в город частично ограничен. Полиция призывает не покидать безопасные убежища без крайней необходимости.
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Сильнее всего пострадал город Салем. Большинство жителей успели покинуть свои дома, захватив только самые необходимые вещи, и ушли на возвышенность. В ходе...
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