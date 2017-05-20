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Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны
21.05.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by
Главное разведывательное агентство Северной Кореи имеет в своем подчинении отдел под названием Unit 180, который специализируется на кибератаках. Об этом
Один из собеседников агентства, преподаватель компьютерных наук Ким Хын Кван бежал из страны в 2004 году, но, по его словам, он до сих «обладает источниками [информации] в Северной Корее».
«Отдел 180 занимается хакерскими атаками на финансовые учреждения для изъятия денег с банковских счетов», — Ким рассказал Reuters. По его словам, некоторые из его бывших учеников присоединились к стратегическим подразделениям КНДР, составляющим «киберармию» страны.
Он отметил, что северокорейские хакеры «выезжают из страны, чтобы иметь лучший доступ к интернету и для того, чтобы не оставлять следов». В частности, они могут выезжать из КНДР под видом сотрудников торговых фирм или филиалов северокорейских компаний, отмечает агентство.
Цели хаккеров - в основном шпионаж и политическое давление на США и Южную Корею.
В МИД Южной Корее на запрос Reuters о комментарии заявили, что КНДР «проводит кибератаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак». При этом северокорейские хакеры используют сети и технологии этих стран.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что федеральные прокуроры США ждут случая, чтобы обвинить КНДР в руководстве операции по краже $ 81 млн со счета ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (ФРБ) в феврале 2016 года.
По данным газеты, США планируют обвинить в хакерской атаке предполагаемых китайских посредников, которое помогли Северной Корее в краже средств. При этом, по словам собеседника газеты, власти страны не смогут предъявить обвинения непосредственно северокорейским чиновникам, однако КНДР может быть фигурантом этого дела.
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В разведывательной службе КНДР существует подразделение, которое специализируется на хакерских атаках, сообщает Reuters со ссылкой на бежавшего из страны человека....
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