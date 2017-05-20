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США и Саудовская Аравия подписали крупный оборонный контракт

21.05.2017 10:42 — Новости Мира | БелТА  
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия подписали крупный оборонный контракт на сумму почти в $110 млрд, сообщают мировые информагентства.

Договор был заключен во время официального визита президента США Дональда Трампа в королевство. Соглашение предусматривает модернизацию противовоздушных сил Саудовской Аравии, средств вооружения на основе IT-технологий и производство отдельных видов вооружения в этой стране.

Стороны договорились о всеобъемлющем партнерстве в стратегических сферах и подписали ряд соглашений на общую сумму $280 млрд.

В ходе своего зарубежного турне Дональд Трамп посетит также Израиль и Ватикан. Кроме этого, у американского лидера запланированы поездки в Бельгию, на саммит НАТО, и в Италию, на остров Сицилия, где пройдет встреча "большой семерки".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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