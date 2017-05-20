21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения в Турции отменять в ближайшее время не планируется. С таким заявлением выступил сегодня на внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают информагентства.

Отвечая на вопрос о возможности отмены режима ЧП, он привел пример Франции, где 15-20 террористов заставили всерьез задуматься о безопасности страны. "В Турции же пытались свергнуть правительство, 239 человек убито, 2193 пострадали. Режим чрезвычайного положения пока отменять нельзя", - сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, режим чрезвычайного положения будет действовать, пока в стране не будут восстановлены безопасность и спокойствие.

Режим ЧП в Турции был введен 20 июля 2016 года после неудачной попытки военного переворота 15 июля. Парламент страны в апреле одобрил продление режима ЧП до июля текущего года.-0-