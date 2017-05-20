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Новая ракета КНДР пролетела 500 км и упала в море

21.05.2017 17:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Генштаб армии Южной Кореи сообщил о новом запуске северокорейской ракеты днем в воскресенье по местному времени.

Согласно сообщению южнокорейского агентства «Рёнхап», ракета пролетела порядка 500 километров и упала в Японское море. Ракета, запущенная на прошлой неделе, пролетела порядка 700 км.

Японские информагентства сообщают, что снаряд упал, вероятнее всего, за пределами исключительной экономической зоны страны — иными словами, вдали от японских территориальных вод.

Избранный президент Мун Чжэ Ин созвал срочное заседание южнокорейского совета безопасности.

По данным южнокорейских СМИ, запуск осуществили с той же площадки в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо в центральной КНДР, где в конце апреля испытывали ракету, которая взорвалась при запуске.

Всего неделю назад КНДР испытала другую ракету: как утверждают в Пхеньяне, она способна нести крупную ядерную боеголовку.

15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков: «Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному разоружению конкретными действиями», — отмечено в резолюции организации.

Северокорейское официальное агентство ЦТАК сообщило 21 мая, что страна продолжит запускать ракеты, «способные ударить по США».

На данный момент Северная Корея, демонстрируя свое отношение к санкциям ООН, провела пять ядерных испытаний.

 
 
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Генштаб армии Южной Кореи сообщил о новом запуске северокорейской ракеты днем в воскресенье по местному времени.

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