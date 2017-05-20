Мощи Николая Чудотворца прибыли в Москву

Ковчег с частями мощей святителя Николая Чудотворца прибыл спецрейсом в Москву из итальянского Бари. Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково в четыре часа дня.

На летном поле святыню приветствовала рота почетного караула и представители РПЦ. Митрополит Истринский Арсений отслужил молебен прямо у трапа самолета.

Из Внуково мощи были доставлены в Храм Христа Спасителя. Вечером патриарх Кирилл проведет праздничное богослужение накануне дня памяти святого Николая, который отмечается 22 мая.

Мощи будут находиться в России до 29 июля 2017 года.