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Мощи Николая Чудотворца прибыли в Москву
21.05.2017 18:03 — Новости Мира | БелТА
Ковчег с частями мощей святителя Николая Чудотворца прибыл спецрейсом в Москву из итальянского Бари. Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково в четыре часа дня.
На летном поле святыню приветствовала рота почетного караула и представители РПЦ. Митрополит Истринский Арсений отслужил молебен прямо у трапа самолета.
Из Внуково мощи были доставлены в Храм Христа Спасителя. Вечером патриарх Кирилл проведет праздничное богослужение накануне дня памяти святого Николая, который отмечается 22 мая.
Мощи будут находиться в России до 29 июля 2017 года.
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Из Внуково мощи были доставлены в Храм Христа Спасителя. Вечером патриарх Кирилл проведет праздничное богослужение накануне дня памяти святого Николая, который...
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