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Мощи Николая Чудотворца прибыли в Москву

21.05.2017 18:03 — Новости Мира | БелТА  
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Мощи Николая Чудотворца прибыли в Москву

Ковчег с частями мощей святителя Николая Чудотворца прибыл спецрейсом в Москву из итальянского Бари. Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково в четыре часа дня.

На летном поле святыню приветствовала рота почетного караула и представители РПЦ. Митрополит Истринский Арсений отслужил молебен прямо у трапа самолета.

Из Внуково мощи были доставлены в Храм Христа Спасителя. Вечером патриарх Кирилл проведет праздничное богослужение накануне дня памяти святого Николая, который отмечается 22 мая.

Мощи будут находиться в России до 29 июля 2017 года.

 
 
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Из Внуково мощи были доставлены в Храм Христа Спасителя. Вечером патриарх Кирилл проведет праздничное богослужение накануне дня памяти святого Николая, который...

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