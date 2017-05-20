21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизированная тропосферная станция Р-412МБ поступит на вооружение белорусской армии, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест" Виктор Смелов.

Виктор Смелов пояснил, что это более сложное устройство, чем радиосвязь, проводная связь. При этом используется принцип отражения радиоволн от ионосферы. "Здесь не требуется какой-то прямой видимости, того, что нужно для радиорелейной связи, для станции широкополостного доступа", - отметил заместитель гендиректора. В отличие от радиосвязи станция имеет значительно более широкий канал связи, по которому можно передавать в том числе видеоинформацию. Основное достоинство в том, что ее фактически невозможно заглушить средствами РЭБ.

Сейчас станция успешно проходит государственные испытания. "В этом году по результатам будет принята на вооружение и со следующего года начнется серийное производство и оснащение Вооруженных Сил", - сказал Виктор Смелов.

ОАО "Связьинвест" на MILEX-2017 представляет мобильные телекоммуникационные комплексы, которые компания первыми начала делать в Беларуси. Также есть переносные зарядные устройства для аккумуляторов в радиостанциях, другие системы передачи. Все представленное здесь будет использоваться во время учений "Запад-2017".

ОАО функционирует с 1995 года. Плотно оборонной продукцией начала заниматься с 2007 года, с тех пор разработала очень много устройств.-0-