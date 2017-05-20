Мужчина, вооруженный ножом и битой, напал на прохожих в Японии

Мужчина, в руках у которого находились нож и бита, атаковал отдыхавших в парке города Мацудо на острове Хонсю, передают информагентства. В результате нападения ранения получили шесть человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Полиция сообщает, что нападавший был задержан с применением силы и также получил ранения. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и изучают мотивы нападавшего.

Пока случившееся не называют терактом. Подобные уличные нападения периодически происходят в Японии и чаще всего их связывают с психическими отклонениями.

Сообщается также, что в парке было много семей с детьми, а нападавший наносил удары всем без разбора.