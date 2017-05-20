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Мужчина, вооруженный ножом и битой, напал на прохожих в Японии
21.05.2017 18:32 — Новости Мира | БелТА
Мужчина, в руках у которого находились нож и бита, атаковал отдыхавших в парке города Мацудо на острове Хонсю, передают информагентства. В результате нападения ранения получили шесть человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Полиция сообщает, что нападавший был задержан с применением силы и также получил ранения. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и изучают мотивы нападавшего.
Пока случившееся не называют терактом. Подобные уличные нападения периодически происходят в Японии и чаще всего их связывают с психическими отклонениями.
Сообщается также, что в парке было много семей с детьми, а нападавший наносил удары всем без разбора.
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Полиция сообщает, что нападавший был задержан с применением силы и также получил ранения. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства...
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