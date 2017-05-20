|
В Лос-Анджелесе пассажирский самолет столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие
21.05.2017 19:00 — Новости Мира | БелТА
По меньшей мере шесть человек получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщают информагентства. Пассажирский Boeing зацепил крылом грузовик на летном поле, в результате чего последний опрокинулся.
Столкновение произошло после приземления воздушного судна. Все пострадавшие - водитель и технические специалисты, находившиеся в салоне грузовика. Один из раненых по-прежнему находится в критическом состоянии.
На борту Boeing-737 находились 146 человек. Он принадлежит компании AeroMexico и выполнял рейс Мехико - Лос-Анджелес.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все пострадавшие - водитель и технические специалисты, находившиеся в салоне грузовика. Один из раненых по-прежнему находится в критическом состоянии.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии