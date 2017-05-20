В провинции Идлиб прогремел взрыв: погибли около 50 человек

По меньшей мере 45 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва у штаба группировки "Ахрар аш-Шам" на севере Сирии в провинции Идлиб, передают информагентства.

Целью нападавших был штаб "Бригады мучеников ислама", принадлежащий оппозиционной исламистской группировке "Ахрар аш-Шам", и расположенный в Серакабе. Пока неизвестно, есть ли среди погибших и раненых мирные жители или речь идет только о вооруженных боевиках.

Пока ни одна сила, действующая в Сирии, не взяла на себя ответственность за нападение, однако представители "Ахрар аш-Шам" уверены, что за взрывом стоят боевики Исламского государства. Предположительно нападавший оставил у входа заминированный мотоцикл, затем вошел в помещение и активировал "пояс шахида" и взрывное устройство, заложенное в автомобиле.