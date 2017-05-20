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Южнокорейские военные назвали тип ракеты, выпущенной сегодня КНДР
21.05.2017 19:43 — Новости Мира | БелТА
Представители вооруженных сил Республики Корея заявили, что установили тип баллистической ракеты, выпущенной в воскресенье с территории КНДР. Об этом сообщил ряд информагентств.
По их мнению, 21 мая были проведены испытания баллистической ракеты средней дальности "Пуккыксон-2". По оценке начальников штабов, она поднялась на высоту в 560 километров по навесной траектории, пролетела около 500 км и рухнула в Японское море в 350 км от восточного побережья Корейского полуострова.
Зона падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщили наблюдатели. Районом запуска называется Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.
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По их мнению, 21 мая были проведены испытания баллистической ракеты средней дальности "Пуккыксон-2".
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