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В Литве начались учения НАТО с участием 25 стран
21.05.2017 20:04 — Новости Мира | БелТА
В литовском Каунасе сегодня стартовали учения стран НАТО в сфере коммуникативной устойчивости и систем связи "Крепкий кобальт-2017", передают информагентства. Подобные мероприятия проводятся альянсом ежегодно.
Учения продлятся до 2 июня. В них будут задействованы около 1,2 тыс. военнослужащих из сорока подразделений 25 стран-членов НАТО. В ходе учений планируется проверить устойчивость коммуникационной поддержки и обмена информацией между Силами быстрого реагирования НАТО.
Накануне на севере Польши, а также в акватории Балтийского моря, начались маневры Baltops-2017 с участием 40 военных кораблей из 14 стран.
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В литовском Каунасе сегодня стартовали учения стран НАТО в сфере коммуникативной устойчивости и систем связи "Крепкий кобальт-2017", передают информагентства....
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