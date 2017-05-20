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двойной взрыв прогремел у штаба "Ахрар аш-Шам" в Сирии, 40 боевиков погибли
21.05.2017 20:17 — Новости Мира | Tut.by
Двойной теракт произошел в воскресенье у штаб-квартиры одной из основных сирийских вооруженных группировок «Ахрар аш-Шам» в сирийской провинции Идлиб. Как сообщил телеканал
По информации телеканала, инцидент произошел в населенном пункте Телль-Тоукан на востоке провинции. Целью атак был штаб «Ахрар аш-Шам». Террорист-смертник проник внутрь здания и привел в действие взрывное устройство во время собрания «ахраров». Еще одна бомба взорвалась перед штаб-квартирой.
Отмечается, что все, кто находился внутри здания погибли. Среди них был военный руководитель «Ахрар аш-Шам» Али по прозвищу Абу Аммар. К настоящему моменту ни одна действующая в регионе террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.
Телеканал отмечает, что член руководства «Ахрар аш-Шам» Ахмед Мухаммед Наджи возложил ответственность за произошедшее на боевиков террористической группировки «Исламское государство».
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Ранения получили 150 человек, находившиеся в здании штаба сирийской вооруженной группировки.
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