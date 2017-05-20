Сирийский Хомс полностью освобожден от террористов

СМИ сообщают о полном восстановлении контроля над сирийским Хомсом со стороны правительственных сил. Последние находившиеся в городе боевики покинули район Аль-Ваэр.

Сообщается, что вооруженные группы выдвинулись в сторону Джераблуса. В городе остались только гражданские жители, не пожелавшие покинуть свои дома. В настоящее время в городе работают саперы.

Для выхода из города боевиков и гражданских жителей были проведены 11 этапов эвакуации. За это время город покинули почти 20 тыс. человек, включая более 3,5 тыс. боевиков.