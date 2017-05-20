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Великобритания грозит отказаться от дальнейших переговоров с ЕС по Brexit

21.05.2017 20:44 — Новости Мира | БелТА  
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Великобритания грозит отказаться от дальнейших переговоров с ЕС по Brexit

Правительство Великобритании выразило недовольство давлением, оказываемым Европейским союзом на страну и требованием о выплате примерно 100 млрд евро за выход из состава ЕС. Об этом сообщил ряд информагентств со ссылкой на The Sunday Times.

Такое заявление сделал министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис. Он высказал опасение, что в противном случае переговоры превратятся в "хаос" и вряд ли на них будет достигнут прогресс.

Дэвис добавил, что даже 1 млрд фунтов стерлингов является высокой платой за выход из ЕС. Его позицию поддерживает и премьер-министр страны Тереза Мэй. Она предлагает учесть в качестве суммы компенсации денежные средства, ранее выплачивавшиеся Великобританией.

 
 
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Правительство Великобритании выразило недовольство давлением, оказываемым Европейским союзом на страну и требованием о выплате примерно 100 млрд евро за выход из...

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