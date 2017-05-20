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В Якутии целый город может скрыться под водой

21.05.2017 21:02 — Новости Мира | БелТА  
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В Якутии целый город может скрыться под водой

Власти Якутии (Российская Федерация) сообщили об угрозе затопления города Среднеколымска. Обильные паводки, вызванные таянием снега, могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

В настоящее время критический уровень воды зафиксирован у села Березовка (Среднеколымский район). Вода уже затопила 36 дворовых территорий, члены семи семей были эвакуированы. Часть из них осталась у родственников, а других разместили в пунктах временного содержания.

Однако спасательные службы констатируют, что уровень воды в реке продолжает повышаться. Это может привести к более серьезным последствиям.

 
 
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В настоящее время критический уровень воды зафиксирован у села Березовка (Среднеколымский район). Вода уже затопила 36 дворовых территорий, члены семи семей были...

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