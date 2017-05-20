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Автогонщик Себастьян Бурдэ попал в серьезную аварию на гонках Инди-500

21.05.2017 22:04 — Новости Мира | БелТА  
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Автогонщик Себастьян Бурдэ попал в серьезную аварию на гонках Инди-500

Инцидент произошел в субботу. Пилот Себастьян Бурдэ потерял контроль над своей машиной в Индианаполисе во время прохождения скоростного участка трассы.

Вначале гонщик развил скорость более 360 км/ч на первых двух кругах отборочной гонки Indianapolis 500. Однако во время прохождения третьего круга он потерял контроль над своим автомобилем, который врезался в одну из безопасных стен трека. Автомобиль загорелся и перевернулся.

Удивительно, но Бурдэ не потерял сознание во время аварии. Это стало возможным благодаря особой системе безопасности, применяющейся на болидах "Инди-500". По данным Associated Press, 38-летний мужчина перенес множественные переломы в области таза и перелом правого бедра.

С этими травмами пилот был доставлен в больницу.

Бурдэ, четырехкратный чемпион ChampCar, выиграл сезон IndyCar гонки в Санкт-Петербурге, штат Флорида, в марте. К настоящему времени ему сделали срочную операцию и его жизнь вне опасности. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

 
 
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Удивительно, но Бурдэ не потерял сознание во время аварии. Это стало возможным благодаря особой системе безопасности, применяющейся на болидах "Инди-500". По данным...

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