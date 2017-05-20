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В Париже взорвался газ в доме XVI века

21.05.2017 22:25 — Новости Мира | БелТА  
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В Париже взорвался газ в доме XVI века

По меньшей мере два человека пострадали от отравления газом, а один пожарный получил тепловой удар в результате пожара в старинном доме 16-го века в Париже, сообщают информагентства.

Взрыв прогремел на восьмом этаже в постройке, расположенной углу авеню Анри-Мартен и улицы Миньяр. Его спровоцировала утечка газа. Затем начался пожар. В результате инцидента никто не погиб.

На тушение огня откликнулись десятки людей, спасательные службы задействовали 32 пожарных автомобиля.

 
 
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Взрыв прогремел на восьмом этаже в постройке, расположенной углу авеню Анри-Мартен и улицы Миньяр. Его спровоцировала утечка газа. Затем начался пожар. В...

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