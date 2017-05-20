|
В Париже взорвался газ в доме XVI века
21.05.2017 22:25 — Новости Мира | БелТА
По меньшей мере два человека пострадали от отравления газом, а один пожарный получил тепловой удар в результате пожара в старинном доме 16-го века в Париже, сообщают информагентства.
Взрыв прогремел на восьмом этаже в постройке, расположенной углу авеню Анри-Мартен и улицы Миньяр. Его спровоцировала утечка газа. Затем начался пожар. В результате инцидента никто не погиб.
На тушение огня откликнулись десятки людей, спасательные службы задействовали 32 пожарных автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв прогремел на восьмом этаже в постройке, расположенной углу авеню Анри-Мартен и улицы Миньяр. Его спровоцировала утечка газа. Затем начался пожар. В...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии