В Париже взорвался газ в доме XVI века

По меньшей мере два человека пострадали от отравления газом, а один пожарный получил тепловой удар в результате пожара в старинном доме 16-го века в Париже, сообщают информагентства.

Взрыв прогремел на восьмом этаже в постройке, расположенной углу авеню Анри-Мартен и улицы Миньяр. Его спровоцировала утечка газа. Затем начался пожар. В результате инцидента никто не погиб.

На тушение огня откликнулись десятки людей, спасательные службы задействовали 32 пожарных автомобиля.