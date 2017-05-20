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Экипаж МКС внепланово выйдет в открытый космос
21.05.2017 23:04 — Новости Мира | БелТА
В пресс-службе NASA сообщили о готовящемся внеплановом выходе космонавтов в открытый космос. По сообщению экипажа, у них возникли неполадки с компьютером. На его ремонт и замену может уйти до двух часов.
Причина поломки пока не называется. Известно, что вышедший из строя компьютер отвечает за американскую часть систем МКС. Устранить неисправность можно только находясь снаружи космического корабля.
Пока не афишируется, когда именно экипаж МКС выйдет наружу. Учитывая серьезность поломки, вероятно это произойдет в ближайшее время.
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В пресс-службе NASA сообщили о готовящемся внеплановом выходе космонавтов в открытый космос. По сообщению экипажа, у них возникли неполадки с компьютером. На его...
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