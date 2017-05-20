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Для тушения пожара в Подмосковье использовали вертолеты и 640 тонн воды

21.05.2017 23:25 — Новости Мира | БелТА  
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Для тушения пожара в Подмосковье использовали вертолеты и 640 тонн воды

Мощный пожар произошел на складе в подмосковном городе Лыткарино, передают информагентства. Для его тушения были вызваны 110 спасателей и два вертолета Ми-8 МЧС Российской Федерации.

На охваченное пламенем двухэтажное здание было сброшено около 640 тонн воды. На максимально возможное расстояние к очагу возгорания подошел пожарный поезд.

Возгорание на складе, заполненном текстилем и резиновой обувью, зафиксировали еще в четыре часа утра. К двум часам дня огонь удалось локализовать. При этом ПДК вредных веществ зафиксированы не были, также ничего не сообщалось о пострадавших.

 
 
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На охваченное пламенем двухэтажное здание было сброшено около 640 тонн воды. На максимально возможное расстояние к очагу возгорания подошел пожарный поезд.

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