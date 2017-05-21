ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинская Рада на следующей неделе может проголосовать за визовый режим с Россией

21.05.2017 22:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в двух главных фракциях украинского парламента — «Блоке Петра Порошенко» и «Народном фронте». Информацию телеканалу 112 подтвердил представитель «Нарфронта» депутат Андрей Тетерук: по его словам, сейчас оценивается число голосов, которые может собрать инициатива.


РБК сообщало, что фракции еще на этой неделе собирались провести сверку голосов, чтобы понять, насколько реально провести результативное голосование за введение виз с РФ. В случае, если бы голосов хватало, на следующей неделе вопрос должен был бы быть вынесен на голосование в сессионный зал.

Источники украинского агентства не сообщают о результатах сверки, но оценивают вероятность такого голосования как высокую.

В воскресенье президент страны Петр Порошенко в выступлении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий упоминал об «антироссийских» инициативах, которые он готов поддержать. Он назвал запрет российских соцсетей и гвардейских лент желто-черного цвета, и ни слова не сказал о визовом режиме.

Ранее фракция коалиции «Народный фронт» в Верховной Раде требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в двух главных фракциях...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Париже взорвался газ в доме XVI века
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика