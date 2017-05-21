Украинская Рада на следующей неделе может проголосовать за визовый режим с Россией

На будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, сообщает « РБК-Украина » со ссылкой на источники в двух главных фракциях украинского парламента — «Блоке Петра Порошенко» и «Народном фронте». Информацию телеканалу 112 подтвердил представитель «Нарфронта» депутат Андрей Тетерук: по его словам, сейчас оценивается число голосов, которые может собрать инициатива.





РБК сообщало, что фракции еще на этой неделе собирались провести сверку голосов, чтобы понять, насколько реально провести результативное голосование за введение виз с РФ. В случае, если бы голосов хватало, на следующей неделе вопрос должен был бы быть вынесен на голосование в сессионный зал.

Источники украинского агентства не сообщают о результатах сверки, но оценивают вероятность такого голосования как высокую.

В воскресенье президент страны Петр Порошенко в выступлении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий упоминал об «антироссийских» инициативах, которые он готов поддержать. Он назвал запрет российских соцсетей и гвардейских лент желто-черного цвета, и ни слова не сказал о визовом режиме.

Ранее фракция коалиции «Народный фронт» в Верховной Раде требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.