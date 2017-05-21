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Украинская Рада на следующей неделе может проголосовать за визовый режим с Россией
21.05.2017 22:44 — Новости Мира | Tut.by
На будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, сообщает «
РБК сообщало, что фракции еще на этой неделе собирались провести сверку голосов, чтобы понять, насколько реально провести результативное голосование за введение виз с РФ. В случае, если бы голосов хватало, на следующей неделе вопрос должен был бы быть вынесен на голосование в сессионный зал.
Источники украинского агентства не сообщают о результатах сверки, но оценивают вероятность такого голосования как высокую.
В воскресенье президент страны Петр Порошенко в выступлении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий упоминал об «антироссийских» инициативах, которые он готов поддержать. Он назвал запрет российских соцсетей и гвардейских лент желто-черного цвета, и ни слова не сказал о визовом режиме.
Ранее фракция коалиции «Народный фронт» в Верховной Раде требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.
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На будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в двух главных фракциях...
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