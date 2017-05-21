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В КНДР подтвердили успешность запуска баллистической ракеты
22.05.2017 01:05 — Новости Мира | БелТА
Власти КНДР подтвердили успешное испытание баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Напомним, запуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи был зафиксирован 21 мая. Изначально о типе и характеристиках выпущенного боеприпаса не было ничего известно. Позднее представители военных сообщили о том, что выпущенной ракетой, скорее всего, является "Пуккыксон-2".
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Власти КНДР подтвердили успешное испытание баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает агентство Yonhap.
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