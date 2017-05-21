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Туши трех китов обнаружены на пляже в восточной Англии
22.05.2017 00:45 — Новости Мира | БелТА
Первого выбросившегося на берег китенка-полосатика обнаружили в устье реки Ор, неподалеку от города Феликстоу в графстве Суффолк.
Впоследствии туша, принадлежащая девятиметровой самке, была обнаружена на пляже к югу от того же города.
Еще один мертвый кит был найден в прибрежных водах у Харвича, в графстве Эссекс. Специалисты полагают, что все три кита принадлежали одной стае. По их словам, на местных пляжах иногда находят мертвых дельфинов и очень редко китов.
Сообщается, что туши китов уберут и утилизируют. Причина их внезапного самоубийства остается невыясненной.
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Сообщается, что туши китов уберут и утилизируют. Причина их внезапного самоубийства остается невыясненной.
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