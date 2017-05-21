Ким Чен Ын распорядился о серийном производстве новой ракеты

Северная Корея подтвердила информацию об очередном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действия. В сообщении государственного информационного агентства ЦТАК он объявлен успешным.

Согласно ЦТАК, за запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он распорядился начать серийное производство этой ракеты. Ракета, название и характеристики которой не называются, теперь готова к тому, чтобы ее поставили на боевое дежурство.

В Белом доме заявили, что дальность полета ракеты в ходе нынешнего пуска была меньше, чем во время предыдущих трех испытаний.

Генштаб армии Южной Кореи сообщил о новом запуске северокорейской ракеты днем в воскресенье.

Согласно сообщению южнокорейского агентства Рёнхап, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Ракета, запущенная в КНДР на прошлой неделе, пролетела около 700 км.

По данным южнокорейских СМИ, запуск осуществили с той же площадки в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо в центральной КНДР, где в конце апреля испытывали ракету, которая взорвалась при запуске.

Запуск состоялся всего через неделю после того, как Северная Корея объявила об испытании ракеты нового типа, способной нести ядерный заряд.

Северокорейское агентство ЦТАК сообщило 21 мая, что страна продолжит запускать ракеты, «способные ударить по США».

15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков. «Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному разоружению конкретными действиями», — отмечено в резолюции Совбеза.

Совет Безопасности вновь обсудит северокорейские ракетные пуски во вторник 23 мая. Это заседание созывается по просьбе США, Японии и Южной Кореи.