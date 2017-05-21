ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР

22.05.2017 07:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в начале апреля попросил Вашингтон в течение 100 дней не предпринимать жестких односторонних мер в отношении КНДР. За это время Пекин обещал своими средствами добиться изменений в политике Пхеньяна, сообщает японская газета Asahi со ссылкой на японские и американские источники.

На встрече с председателем КНР в США Трамп, по их данным, напомнил, что 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай. Это дает Пекину, по мнению Вашингтона, мощные рычаги воздействия на Пхеньян. Если они не будут использованы, уведомил Трамп, то США в одностороннем порядке введут санкции против ведущих китайских компаний, включая финансовые, которые сотрудничают с КНДР. Им будет запрещено, как отмечает издание, иметь дело с американскими банками и корпорациями, что нанесет по экономике Китая сильный удар.

В ответ Си Цзиньпин запросил 100 дней на оказание давления на Пхеньян. Стороны, по данным Asahi, договорились также о том, что «в случае новой крупной провокации» со стороны КНДР предпримут против нее односторонние решительные меры. По информации издания, Китай, в частности, указал на возможность введения ограничений на денежные переводы и на поставки нефти в КНДР.

Период в 100 дней, отмечает газета, истекает в июле, когда в Германии на саммите Группы двадцати возможна новая встреча лидеров Китая и США. КНДР, напоминает газета, проявляет некоторые признаки сдержанности — там, в частности, не проведено пока новое, шестое по счету, ядерное испытание.

Между тем Пхеньян осуществил в воскресенье запуск стратегической баллистической ракеты Pukgukson-2 средней дальности. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он остался доволен результатом и «распорядился начать серийное производство этой ракеты, предназначенной для стратегических войск страны», отметило агентство.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече с председателем КНР в США Трамп напомнил, что 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай. Это дает Пекину, по мнению Вашингтона, мощные рычаги...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Ким Чен Ын распорядился о серийном производстве новой ракеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика