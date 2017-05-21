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WSJ: США могут заменить военную помощь Украине на кредиты

22.05.2017 07:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп намерен предложить новый проект бюджета, согласно которому ряду стран, в том числе Украина, вместо безвозмездной военной помощи будут получать кредиты. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По данным WSJ, тем странам — союзникам США, которых может затронуть предложение Белого дома, следует выдавать не гранты, распределяемые Государственным департаментом, а кредиты, которые эти страны должны потратить на соответствующие закупки в военной области в США. Помимо Украины, это могут быть такие страны, как Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

В новом проекте бюджета предполагается сохранить выдачу военных грантов Израилю (который является крупнейшим получателем военной помощи США), Египту и Иордании. До сих пор каждый год на оказание безвозмездной военной помощи Вашингтон тратил около 6 миллиардов долларов.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что Конгресс США выделит Украине в 2017 году около 560 миллионов долларов на различные программы помощи, в том числе на военную помощь и политику безопасности. При этом запланированная Вашингтоном на военные нужды Украины сумма в 2017 году вдвое меньше, чем годом ранее.

 
 
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Белый дом хочет отказаться от предоставления военной помощи ряду стран, заменив ее на кредиты, сообщает The Wall Street Journal. В списке стран значится Украина.

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