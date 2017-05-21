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Три кита выбросились на пляжи на востоке Англии

22.05.2017 08:21 — Новости Мира | Tut.by  
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На востоке Англии на местные пляжи выбросились сразу три кита. Пляж к югу от города Феликстоу в графстве Суффолк был закрыт для посетителей, после того как там было обнаружено девятиметровое тело самки. До того, в устье реки Ор, также неподалеку от Феликстоу, было найдено тело детеныша кита-полосатика.


Фото: Felixstowe coast patrol rescue service

Еще один мертвый кит был обнаружен в прибрежных водах у Харвича, в графстве Эссекс. Местные специалисты полагают, что все три кита были из одной стаи.

По их словам, на местных пляжах нередко находят мертвых дельфинов, но киты обычно не выбрасываются тут на берег.



Местные власти связались с компанией, которая может очистить пляж от китовых останков.

Изначально предполагалось отбуксировать тушу кита в море с тем, чтобы «природа сделала свое дело», но, так как это могло бы представить опасность для судоходства, этот план был отменен.

 
 
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Местные специалисты полагают, что все три кита были из одной стаи.

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