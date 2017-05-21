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Автобус упал в ущелье в Мексике: 16 человек погибли
22.05.2017 09:15 — Новости Мира | БелТА
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезное ДТП произошло сегодня в Мексике. Как сообщают информагентства, на дороге между муниципалитетами Мотосинтла и Уистла автобус упал в ущелье. Жертвами случившегося стали 16 человек, 25 пострадали.
По данным местных аварийно-спасательных служб, автобус перевозил людей, возвращавшихся после религиозных практик на тихоокеанском побережье.
Основная причина ДТП - превышение скорости.
На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб. Все пострадавшие доставлены в больницу.-0-
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По данным местных аварийно-спасательных служб, автобус перевозил людей, возвращавшихся после религиозных практик на тихоокеанском побережье.
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