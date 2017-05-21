Цена нефти марки Brent впервые за месяц превысила $54 за баррель

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше отметки в $54 за баррель, сообщают информагентства со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 5.49 по минскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% до $54,07 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% до $50,80 за баррель.

Нефть дорожает на фоне заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о том, что все участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти согласны на продление договоренностей еще на девять месяцев.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак совместно с аль-Фалехом сообщили, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить свое участие в сделке по ограничению добычи нефти до конца марта 2018 года. Министры заверили, что будут рекомендовать продлить соглашение с общим объемом сокращений добычи в размере 1,8 млн баррелей в день на встрече всех участников 24-25 мая в Вене.-0-