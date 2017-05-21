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При восхождении на Эверест погибли трое альпинистов

22.05.2017 09:57 — Новости Мира | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое альпинистов погибли при восхождении на Эверест, еще один пропал без вести, передают информагентства.

Отмечается, что погибшие были гражданами США, Словакии и Австралии. Американец, доктор Роланд Иарвуд из Алабамы, уже покорял самую высокую гору планеты в 2015 году, тогда ему удалось выжить после схода лавины.

Двое других погибших - словак Владимир Штрба и австралиец Франческо Энрико Марчетти. Последний почувствовал себя плохо во время подъема на пик и умер, возвращаясь обратно. Одной из причин смерти назвали горную болезнь. Пропавшим без вести считается индийский альпинист, в данный момент ведутся его поиски.

Подтвердить гибель спортсменов удалось лишь после того, как в районе установилась погода, позволившая спасательным командам прибыть к месту ЧП.

За всю историю покорения Эвереста на его склонах погибло более 250 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Отмечается, что погибшие были гражданами США, Словакии и Австралии. Американец, доктор Роланд Иарвуд из Алабамы, уже покорял самую высокую гору планеты в 2015 году,...

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