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Эрдоган возглавил правящую партию Турции
22.05.2017 09:52 — Новости Мира | БелТА
Реджеп Тайип Эрдоган
22 мая, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Соответствующее решение принято 21 мая на III внеочередном съезде правящей партии в Анкаре.
Реджеп Тайип Эрдоган избран на пост председателя ПСР голосами 1 414 делегатов съезда правящей партии.
По словам главы государства, III внеочередной съезд правящей партии положит начало новому этапу развития партии страны в целом.
"Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом", - пообещал глава правящей партии.
В соответствии с требованием Конституции, Реджеп Тайип Эрдоган покинул ряды правящей партии 27 августа 2014 года - вскоре после избрания на пост президента. Во главе правящей партии тогда встал Ахмет Давутоглу. 22 мая 2016 года на II внеочередном съезде Партии справедливости и развития ее председателем был избран Бинали Йылдырым.
Поправки, внесенные в Конституцию Турции на референдуме 16 апреля, сделали возможным возвращение Реджепа Тайипа Эрдогана в ряды правящей партии.-0-
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"Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом", - пообещал глава правящей партии.
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