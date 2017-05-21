ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эрдоган возглавил правящую партию Турции

22.05.2017 09:52 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Эрдоган возглавил правящую партию Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

22 мая, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Соответствующее решение принято 21 мая на III внеочередном съезде правящей партии в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган избран на пост председателя ПСР голосами 1 414 делегатов съезда правящей партии.

По словам главы государства, III внеочередной съезд правящей партии положит начало новому этапу развития партии страны в целом.

"Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом", - пообещал глава правящей партии.

В соответствии с требованием Конституции, Реджеп Тайип Эрдоган покинул ряды правящей партии 27 августа 2014 года - вскоре после избрания на пост президента. Во главе правящей партии тогда встал Ахмет Давутоглу. 22 мая 2016 года на II внеочередном съезде Партии справедливости и развития ее председателем был избран Бинали Йылдырым.

Поправки, внесенные в Конституцию Турции на референдуме 16 апреля, сделали возможным возвращение Реджепа Тайипа Эрдогана в ряды правящей партии.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом", - пообещал глава правящей партии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Цена нефти марки Brent впервые за месяц превысила $54 за баррель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика