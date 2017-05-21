Эрдоган возглавил правящую партию Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

22 мая, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Соответствующее решение принято 21 мая на III внеочередном съезде правящей партии в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган избран на пост председателя ПСР голосами 1 414 делегатов съезда правящей партии.

По словам главы государства, III внеочередной съезд правящей партии положит начало новому этапу развития партии страны в целом.

"Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом", - пообещал глава правящей партии.

В соответствии с требованием Конституции, Реджеп Тайип Эрдоган покинул ряды правящей партии 27 августа 2014 года - вскоре после избрания на пост президента. Во главе правящей партии тогда встал Ахмет Давутоглу. 22 мая 2016 года на II внеочередном съезде Партии справедливости и развития ее председателем был избран Бинали Йылдырым.

Поправки, внесенные в Конституцию Турции на референдуме 16 апреля, сделали возможным возвращение Реджепа Тайипа Эрдогана в ряды правящей партии.-0-