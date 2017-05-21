Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в поджоге оппонента

Президент Венесуэлы Николаса Мадуро обвинил антиправительственных демонстрантов в поджоге сторонника властей в Каракасе. А во время акции протеста на западе страны был застрелен оппозиционный активист. Таким образом, число убитых в ходе нынешней волны протестов в Венесуэле составило 48 человек.



Фото: Reuters

Как сообщается, в ходе демонстрации в Каракасе на 50-й день антиправительственных выступлений в Венесуэле 21-летнего Орландо Хосе Фигуэру подожгли, заподозрив в воровстве. Он выжил, но получил ожоги 80% тела. Кроме того, на его теле впоследствии нашли ножевые ранения.

Выступая по национальному телевидению, президент Мадуро сравнил напавших на Фигуэру с боевиками «Исламского государства». По словам Мадуро, на молодого человека напали только за то, что он объявил себя членом движения, созданного покойным президентом Уго Чавесом.

Между тем генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что в городе Валера неизвестные открыли огонь по антиправительственной демонстрации, ранив несколько человек. Один из них — Эди Алехандро Теран Агуилар — скончался.

Всего в этом городе в ходе демонстраций за один день пострадали 46 человек.

Антиправительственные выступления в Венесуэле продолжаются уже больше семи недель. Согласно опросам общественного мнения, проводившимся независимыми компаниями, семь из 10 венесуэльцев недовольны правлением Николаса Мадуро.

Оппозиция добивается проведения досрочных выборов и освобождения антиправительственных активистов, осужденных за последние годы.

Лидеры протестов обвиняют Мадуро и его предшественника Уго Чавеса в проведении безграмотной и крайне рискованной экономической политики, приведшей Венесуэлу к экономической катастрофе.