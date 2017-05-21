Российская компания организовала туры в ДНР

Туристическая компания из Ростовской области начала продажу путевок в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). По данным издания 161.ru, трехдневный автобусный тур получил название «Донецк Непокоренный».



Фото: Reuters

Стоимость путевки составляет 20 тысяч рублей. За эти деньги путешественникам обещают показать места боев, стадион «Донбасс Арена», исторические памятники и другие достопримечательности.

Первая остановка в поездке — «Саур-Могила», курган, где во время Великой Отечественной войны располагались укрепления Миус-фронта. Памятник был разрушен в ходе ожесточенных боев в 2014 году. Также туристы смогут попасть в стрелковый тир.

В компании уточнили, что инициатива организации тура принадлежала партнерам фирмы из ДНР.

Отмечается, что на данный момент программа не пользуется большой популярностью, в основном организуются индивидуальные туры.

Летом 2016 года сообщалось, что в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) намерены разработать экскурсионные маршруты по местам боев на Донбассе. Власти республики намеревались привлечь к реализации проекта под названием «По местам боевой славы ЛНР» учащихся местных вузов.