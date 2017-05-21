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Более 20 человек пострадали в аварии недалеко от Венеции

22.05.2017 11:54 — Новости Мира | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком недалеко от Венеции, пострадали более 20 человек, сообщает ТАСС.

Авария произошла на дороге, соединяющей Венецию с материковой частью города - Местре. По последней информации, 13 человек были госпитализированы с различными травмами. Пока не сообщается, есть ли среди пострадавших иностранные туристы.

Причины ДТП устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла на дороге, соединяющей Венецию с материковой частью города - Местре. По последней информации, 13 человек были госпитализированы с различными...

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