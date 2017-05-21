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Шестилетняя девочка с зонтом в руках выпрыгнула с четвертого этажа
22.05.2017 12:09 — Новости Мира | БелТА
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском городе Березовский шестилетняя девочка, подражая героине мультфильма, выпрыгнула с четвертого этажа с зонтом в руках, сообщают информагентства.
Девочку с многочисленными ушибами и переломами обнаружили прохожие. Ребенка экстренно госпитализировали. Сейчас состояние девочки стабильное.
Как стало известно, девочка ранее посмотрела мультфильм, где героиня летала с зонтиком. Дождавшись, когда взрослые уйдут из дома, малышка обулась, взяла зонтик и выпрыгнула из окна.
По факту произошедшего полиция начала проверку.-0-
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Девочку с многочисленными ушибами и переломами обнаружили прохожие. Ребенка экстренно госпитализировали. Сейчас состояние девочки стабильное.
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