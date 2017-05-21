Шестилетняя девочка с зонтом в руках выпрыгнула с четвертого этажа

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском городе Березовский шестилетняя девочка, подражая героине мультфильма, выпрыгнула с четвертого этажа с зонтом в руках, сообщают информагентства.

Девочку с многочисленными ушибами и переломами обнаружили прохожие. Ребенка экстренно госпитализировали. Сейчас состояние девочки стабильное.

Как стало известно, девочка ранее посмотрела мультфильм, где героиня летала с зонтиком. Дождавшись, когда взрослые уйдут из дома, малышка обулась, взяла зонтик и выпрыгнула из окна.

По факту произошедшего полиция начала проверку.-0-