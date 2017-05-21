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В России задержали 20 хакеров, заразивших вирусом 1 млн смартфонов
22.05.2017 12:08 — Новости Мира | БелТА
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России задержана межрегиональная группа из 20 хакеров, которых подозревают в краже более 50 млн российских рублей при помощи заражения смартфонов вредоносной программой. Об этом сообщают информагентства.
Отмечается, что преступники заразили вирусом более 1 млн смартфонов.
По данным МВД России, в состав преступной группы входили граждане из разных регионов РФ. Организатором называют 30-летнего жителя Иваново.
Вредоносная программа позволяла получать несанкционированный доступ к смартфонам, затем с помощью скрытых смс-команд злоумышленники переводили деньги на заранее подготовленные счета.
Для четверых задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальные были отпущены под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье УК России "Мошенничество в сфере компьютерной информации".-0-
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По данным МВД России, в состав преступной группы входили граждане из разных регионов РФ. Организатором называют 30-летнего жителя Иваново.
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