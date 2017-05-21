В Сирии погибли два российских военных советника

В Сирии погибли два российских советника — капитан российских вооруженных сил Евгений Константинов и майор, начальник разведывательного батальона Александр Складан. Об этом РБК рассказали в отделении «Боевого братства» в Еврейской автономной области со ссылкой на полученные из Минобороны документы.

О гибели Константинова со ссылкой на «Боевое братство» сообщило издание «Город на Бире». Председатель регионального отделения «Боевого братства» в Еврейской автономной области Сергей Минко в разговоре с РБК подтвердил гибель Константинова. Он рассказал, что Константинов родился и вырос в семье военнослужащего в Биробиджане, учился в Новосибирске и был отправлен в Сирию в спецкомандировку.

Минко рассказал, что 32-летний капитан Константинов погиб 3 мая, во время ожесточенного боя, пытаясь помочь раненному товарищу. «Сирийские военные прекратили прикрывать огнем, отступили. Константинов остался с раненным начальником разведки один на один с террористами. Когда армия арабской республики вернула позицию под контроль, российских военных нашли с множественные ранениями», — рассказал Минко.

По словам Минко, о гибели Константинова председателю «Боевого братства» стало известно из документов Минобороны. В них же говорилось, что сослуживцем Константинова, которого он пытался спасти был начальник разведывательного батальона, майор Александр Складан (1980 года рождения). Он также погиб во время этого боя.

Собеседник РБК уточнил, что в Сирии Константинов был в спецкомандировке с марта 2017 года в качестве военного советника. Он принимал участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористов. Последняя должность его в России — командир батальона в Самарской области, добавил Минко.

Издание «Город на Бире» уточняло, что Константинов занимался также обучением и воспитанием военнослужащих. «Евгений получил шесть пулевых ранений», — пишет издание.

Константинова похоронили 7 мая в Новосибирске, где проживают его родители. Его посмертно представили к награждению орденом Мужества.