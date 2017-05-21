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Взявший вину за гибель российского пилота приговорен в Турции к пяти годам за ношение оружия
22.05.2017 13:43 — Новости Мира | БелТА
22 мая, Анкара /БЕЛТА - ТАСС/. Ранее взявший на себя вину за гибель российского пилота Олега Пешкова Алпарслан Челик был приговорен сегодня к пяти годам тюрьмы за незаконное ношение оружия. Об этом сообщил адвокат Челика Ташкын Кангал.
"Могу подтвердить, что Алпарслана Челика приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное ношение оружия. Мы еще не получили письменный вердикт суда, но решение я подтверждаю", - сказал адвокат.
Алпарслан Челик взял на себя вину за гибель пилота как командир отделения, чьи бойцы ослушались его приказа и не прекратили стрельбу, но лично он не убивал пилота. Этот инцидент произошел на территории Сирии 24 ноября 2015 года, когда ВВС Турции сбили российский Су-24 и пилот Олег Пешков был убит.-0-
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"Могу подтвердить, что Алпарслана Челика приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное ношение оружия. Мы еще не получили письменный вердикт суда, но решение я...
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