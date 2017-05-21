Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле

22 мая, Стамбул /БЕЛТА - ТАСС/. Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек. На церемонии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Дмитрий Медведев сегодня принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим турецким коллегой. В рамках визита в Стамбул у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.-0-