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Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле

22.05.2017 13:29 — Новости Мира | БелТА  
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22 мая, Стамбул /БЕЛТА - ТАСС/. Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек. На церемонии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Дмитрий Медведев сегодня принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим турецким коллегой. В рамках визита в Стамбул у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.-0-

 
 
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Дмитрий Медведев сегодня принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим...

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