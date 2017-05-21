В Турции осужден предполагаемый убийца российского летчика

Альпарслан Челик, подозреваемый в убийстве российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием, сообщает турецкая газета Haberturk .



Фото: hurriyet.com.tr

«Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается», — сообщил адвокат осужденного Мурат Устюндаг РИА Новости .

Вместе с Челиком к пяти годам тюрьмы приговорили еще семерых человек. Один фигурант дела получил полтора года тюрьмы, еще двое — по 10 месяцев.

Альпарслан Челик заявил о своей причастности к убийству российского летчика сразу после инцидента в конце ноября 2015 года.

Челика задержали в марте 2016 года в одном из ресторанов Измира. Полиция изъяла у подследственных несколько незарегистрированных автоматов, ружье и пистолеты.

Сразу после задержания Челик заявил, что лично он не убивал российского летчика, но выступил с заявлением о его смерти как командир одной из вооруженных группировок. В результате проведенного расследования турецкая прокуратура сняла с него все обвинения, помимо хранения и ношения оружия.

Следствие против Челика возобновили летом 2016 года после того, как президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган принес извинения родственникам погибшего российского пилота.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик «Су-24», задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.

В 2010 году Челика осудили на 2,5 года заключения по обвинению в сбыте фальшивых купюр. За два месяца до истечения срока ему предоставили возможность встретиться с семьей, однако он не вернулся в тюрьму и отправился воевать в Сирию.