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На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 6 баллов
22.05.2017 15:06 — Новости Мира | БелТА
22 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Землетрясение с силой в эпицентре 6 баллов произошло сегодня в Ошской области Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.
Сейсмостанции Института сейсмологии НАН Кыргызстана зарегистрировали землетрясение в 15.23 по местному времени. Очаг располагается на границе Кыргызстана и Таджикистана.
В селах Бор-Добо и Кара-Киндик интенсивность землетрясения составила 5 баллов, Нура - 4,5 балла, Сары-Таш - 4 балла.
По предварительным данным, разрушений нет.-0-
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Сейсмостанции Института сейсмологии НАН Кыргызстана зарегистрировали землетрясение в 15.23 по местному времени. Очаг располагается на границе Кыргызстана и...
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