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Более 220 подозреваемых, в том числе 26 генералов. В Турции начался суд по делу о попытке путча
22.05.2017 15:54 — Новости Мира | Tut.by
В Анкаре начался процесс по делу о попытке государственного переворота в июле 2016 года. На скамье подсудимых 221 подозреваемый, в том числе бывший командующий ВВС Турции Акын Озтюрк, которого
В числе обвиняемых также 26 генералов, сообщает
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Собравшиеся вдоль ограждения коридора, по которому в здание тюрьмы ведут подозреваемых, требовали смертной казни для подсудимых, которых они, вслед за турецким президентом, называют «террористами».
Правозащитная организация Amnesty International в понедельник опубликовала доклад, озаглавленный «Не видно конца. Подвергшиеся чисткам государственные служащие лишены будущего в Турции».
В нем говорится, что в ходе репрессий, последовавших за попыткой переворота 15 июля 2016 года, уволены и отправлены в отставку 130 тысяч человек — чиновники, преподаватели, ученые, полицейские и военные, врачи, журналисты. Для большинства это означает «гражданскую смерть».
Тем, кого признают виновными в организации переворота, может грозить казнь.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции
Генштаб
Вдохновителем путча турецкие власти называют проживающего в США исламского проповедника
После неудавшейся попытки государственного переворота президент Турции Реджеп Эрдоган
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На скамье подсудимых 221 подозреваемый, в том числе бывший командующий ВВС Турции Акын Озтюрк, которого называют организатором переворота.
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