Более 220 подозреваемых, в том числе 26 генералов. В Турции начался суд по делу о попытке путча

В Анкаре начался процесс по делу о попытке государственного переворота в июле 2016 года. На скамье подсудимых 221 подозреваемый, в том числе бывший командующий ВВС Турции Акын Озтюрк, которого называют организатором переворота .



Экс-командующий ВВС Турции Акын Озтюрк. Фото: агентство «Анадолу»

В числе обвиняемых также 26 генералов, сообщает Reuters . Процесс проходит в тюрьме Синджан в Анкаре. Ее охраняют более 1500 сотрудников спецназа жандармерии, на крышах тюрьмы и соседних зданий дежурят снайперы. С началом суда в повышенную боевую готовность приведены дислоцированные в окрестностях силы ПВО. Кроме того, район тюрьмы объявлен бесполетной зоной, сообщает «Анадолу» .

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Собравшиеся вдоль ограждения коридора, по которому в здание тюрьмы ведут подозреваемых, требовали смертной казни для подсудимых, которых они, вслед за турецким президентом, называют «террористами».

Правозащитная организация Amnesty International в понедельник опубликовала доклад, озаглавленный «Не видно конца. Подвергшиеся чисткам государственные служащие лишены будущего в Турции».

В нем говорится, что в ходе репрессий, последовавших за попыткой переворота 15 июля 2016 года, уволены и отправлены в отставку 130 тысяч человек — чиновники, преподаватели, ученые, полицейские и военные, врачи, журналисты. Для большинства это означает «гражданскую смерть».

Тем, кого признают виновными в организации переворота, может грозить казнь.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка военного переворота. Мятежники из рядов Вооруженных сил блокировали мосты через пролив Босфор, взяли под контроль международный аэропорт в Стамбуле, захватили ряд правительственных зданий и прервали вещание государственного телеканала.

Генштаб сообщил , что зачинщиками мятежа были военнослужащие из состава ВВС Турции, а также военной полиции.

Вдохновителем путча турецкие власти называют проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена .

После неудавшейся попытки государственного переворота президент Турции Реджеп Эрдоган допустил возвращение смертной казни в стране.